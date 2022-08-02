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В мире2 августа 2022 7:54

Китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань

В МИД КНР выступили с резким заявлением в связи с возможной поездкой Пелоси на Тайвань
Александр КИСЛОВ
Газетные обложки о возможном визите Пелоси, Тайвань.

Газетные обложки о возможном визите Пелоси, Тайвань.

Фото: REUTERS

МИД Китая заявил о готовности жестко ответить на вероятный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Мы готовы похоронить любого врага. Играя с огнём, вы наверняка подожжёте себя», - написал в своем аккаунте в Twitter официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Цао Уи.

СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Пока эвакуации из аэропорта не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.

Ранее в китайской прессе появились публикации о том, что США на мировой арене ведут себя как "жадная до власти Римская империя", а их госсекретарь Энтони Блинкен чувствует себя "руководителем всего мира". Такое мнение высказали журналисты издания South China Morning Post (SCMP).