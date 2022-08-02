Экс-советник Трампа заявил, что нерешительность Байдена сулит проблемы Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден демонстрирует нерешительность во внешней политике, что на фоне аналогичного поведения лидеров Германии и Франции сулит проблемы Украине. Соответствующее заявление сделал бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит 19FortyFive.

"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", - подчеркнул Болтон.

В частности, по мнению экс-советника Трампа, Байден склонен уступать под давлением. По его словам, из этих действий Россия и Китай извлекают "опасные уроки".

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава горсовета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн выразил мнение, что Джо Байдену нужно покинуть занимаемый пост, поскольку под его руководством государство оказалась в тяжелой ситуации.

Напомним, Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. Об этом 1 августа заявил президент США Джо Байден.