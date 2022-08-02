МИД РФ предупредил о разрыве дипотношений с США в случае объявления России спонсором терроризма Фото: REUTERS

Объявление Соединенными Штатами России страной-спонсором терроризма может повлечь разрыв дипломатических отношений, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку. Любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата», – сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, Москва готова к любому развитию ситуации. Если США захотят пойти на остановку взаимодействия, Россия это переживет, добавила она.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма.

Как писал сайт KP.RU, в политических кругах США вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет издание Politico, она пригрозила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.