Минобороны России заявило, что Киев подтвердил прямое участие США в обстрелах мирных жителей

Удары из РСЗО HIMARS по мирным жителям наносятся после согласования целей с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление замначальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о согласовании целей для ударов РСЗО Himars с Вашингтоном подтверждает прямое участие США в обстрелах мирных жителей из этого вооружения. Об этом сообщило министерство обороны России в своем телеграм-канале.

"Именно администрация Байдена несёт прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ракетные удары по мирным жителям Новой Каховки 12 июля, Стахнову 17 июля, Красному Лучу 24 июля, а также многочисленные обстрелы Донецка и разрушение СИЗО в Еленовке, где погибли 50 пленных украинцев, "спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном".

На этом основании в министерстве пришли к заключению, что за военные преступления на Украине несет "политическую, уголовную и моральную ответственность" не только президент Владимир Зеленский, но и глава Белого дома Джозеф Байден.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вадим Скибицкий рассказал журналистам, что перед нанесением ударов реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинские военные сообщают Соединенным Штатам о цели, которую планируется обстрелять. По его словам, на уровне таких консультаций американцы могут отменить нанесение ударов, если они недовольны выбором цели.

Напомним, Министерство обороны России составило пофамильные списки погибших и раненых пленных украинских военнослужащих при ударе Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в донецком населенном пункте Еленовка из РСЗО HIMARS.

Как следует из представленных данных, погибли 50 человек. При этом личности двоих из них пока не установлены. Ранения получили 73 украинских пленных. Все они представлены пофамильно, с датами рождения.