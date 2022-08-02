Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань

Белый дом отказался нести ответственность за визит Пелоси на Тайвань. Фото: REUTERS

В Белом доме заявили, что Вашингтон не несет ответственности за поездку спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом во вторник 2 августа сообщает CNBC.

Телеканал назвал визит Пелоси на Тайвань «новой головной болью для Байдена, усиливающей напряженность в отношениях с Китаем».

Журналистка Кристина Уилки подчеркнула, что для остального мира внутренний раскол в Белом доме является бессмысленным. В частности, Пекин считает действия Нэнси Пелоси согласованными с Белым домом, несмотря на то, что президент США Джо Байден и представители его администрации не раз заявлял об обратном.

«В течение нескольких недель американские чиновники, начиная с президента, завязывались в узлы, говоря о выборе Пелоси посетить Тайвань и подчеркивая, что это было ее решение, и только ее. Теперь, по словам экспертов, становится ясно, что эти усилия не увенчались успехом», - комментирует ситуацию Уилки.

В то же время сама Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.

Тем временем МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

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