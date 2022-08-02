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Политика2 августа 2022 15:08

Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест после прибытия Пелоси на Тайвань
Мария ПАВЛОВА
Китай выразил протест США по поводу визита Пелоси.

Китай выразил протест США по поводу визита Пелоси.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сказано в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством во вторник 2 августа, после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе. Заявление китайского МИД обнародовало Центральное телевидение Китая CCTV.

Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

Также в дипломатическом ведомстве КНР призвали США "не разыгрывать тайваньскую карту" в попытках установить контроль над Китаем.

Напомним, самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года.

Ранее Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

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