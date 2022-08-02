Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань

Китай выразил протест США по поводу визита Пелоси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сказано в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством во вторник 2 августа, после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе. Заявление китайского МИД обнародовало Центральное телевидение Китая CCTV.

Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

Также в дипломатическом ведомстве КНР призвали США "не разыгрывать тайваньскую карту" в попытках установить контроль над Китаем.

Напомним, самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года.

Ранее Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

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