Военный эксперт Леонков допустил полную блокаду Тайваня Китаем под видом учений

Китай может устроить блокаду Тайваня под видом учений в ответ на визит Нэнси Пелоси в Тайбэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня Пекин может устроить полную блокаду острова. Об этом во вторник 2 августа заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению Леонкова, у Китая есть готовый военный потенциал как для морской, так и для воздушной блокады Китая.

«Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», - сказал Леонков в интервью РИА Новости, добавив, что для воздушной блокады острова Китай может использовать в том числе и авианосцы.

«Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги», - резюмировал военный эксперт.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что начиная с вечера 2 августа ВС Китая приступят к военным операциям вокруг Тайваня - в частности, в Тайваньском проливе будут проходить боевые стрельбы на дальнее расстояние.

Также сообщалось, что МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.