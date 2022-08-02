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Экономика2 августа 2022 18:42

США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц

Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией
Мария ПАВЛОВА
Блинкен объявил о новых антироссийских санкциях.

Блинкен объявил о новых антироссийских санкциях.

Фото: REUTERS

Еще 839 россиян оказались в санкционном списке США в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Документ опубликован во вторник 2 августа на сайте Госдепартамента США, он доступен здесь.

Сообщается, что речь идет о визовых рекстрикциях. Большинство из 839 россиян, которым ограничен въезд в США – военнослужащие, должностные лица, частности, члены Совета Федерации. В список вошли также российские бизнесмены Пумпянский, Мельниченко и Пономаренко. Сообщается, что под санкции попали также более 30 должностных лиц из других стран. Въезд в США для этих людей ограничен потому, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией.

Кроме того, США ввели санкции в отношении 24 предприятий, относящихся к оборонно-промышленному комплексу и технологическому сектору России.

Также в Минфине США добавили в перечень ограничений по РФ 13 физлиц и свыше 30 компаний, а также две яхты, якобы связанные с Россией.

В то же время США и ЕС продолжают отменять антироссийские санкции: какие ограничения уже сняли и от каких еще могут отказаться, читайте здесь на kp.ru.