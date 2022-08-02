Суд признал депутата Госдумы Белоусова виновным по делу о взятке в 3,35 млрд рублей

Депутата Белоусова признали виновным в получении самой большой взятки в России. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Московский городской суд начал оглашение приговора в отношении депутата госдумы Вадима Белоусова. Оглашение приговора началось 2 августа в 14.00.

«В Московском городском суде 2 августа 2022 года в 14:00 началось оглашение приговора по делу действующего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вадима Белоусова и главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой, которых обвиняют в получении взяток на сумму более 3 млрд. рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

Белоусов и его теща Бутакова признаны виновными в получении взятки. Какое наказание им назначено, пока неизвестно. В пресс-службе суда сообщили, что приговор будет оглашаться в течение нескольких дней, в заключительной части будет названа мера наказания.

Ранее прокурор запросил для Белоусова 14 лет колонии строгого режима, а для Бутаковой – четыре года колонии общего режима.

Белоусов не признал вину, он уверяет, что его и его родственницу оболгали.

Сумму взятки, получение которой инкриминируют Белоусову, называют самой большой в России.