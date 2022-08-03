В МИД России оценили шансы использования ядерного оружия на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в ситуации на Украине, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов во время выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. (ДНЯО).

По словам дипломата, Москва неукоснительно исполняла Будапештский меморандум. Представитель ведомства также заявил, что обвинения в адрес России по поводу намерения применить ядерное оружие являются нечистоплотными. Об этом 3 августа пишут РИА Новости.

- Мы опровергаем прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине, - заявил дипломат.

Накануне российский лидер Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы. Он также добавил, что признает право других стран на мирный атом, если они не собираются создавать ядерное оружие.

Также 1 августа Путин заявлял, что обязательства ДНЯО по нераспространению, разоружению и мирному использованию атома полностью отвечают интересам и ядерных, и неядерных стран.