Пелоси назвала причину "шумихи" по поводу своего визита на Тайвань

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила мнение, что Китай поднял "большую шумиху" по поводу ее визита на Тайвань из-за ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах.

"Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер, - заявила Пелоси на брифинге. - Не знаю, было это причиной или предлогом".

Политик обратила внимание, что представители Конгресса США и ранее посещали Тайвань, причем некоторые из них в этом году.

Как ранее писал сайт kp.ru, Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса Соединенных Штатов прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость "сохранить демократию".

Напомним, утром 3 августа Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Перед началом беседы Инвэнь наградила американскую гостью правительственной медалью. Пелоси заявила, что для нее большая часть получить орден из рук главы администрации Тайваня.