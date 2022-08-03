Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань стремлением США доказать всем свою вседозволенность

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся, несмотря на протесты Китая.

"Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и свою вседозволенность, - констатировал Лавров. - Иного не вижу резона, создавать такое раздражение. Прекрасно зная, что это значит для Китая".

Как ранее писал сайт KP.RU, Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс был вызван 2 августа в МИД Китая. Об этом говорится в заявлении МИД Китая. Отмечается, что послу выражен протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, Нэнси Пелоси выразила мнение, что Китай поднял "большую шумиху" по поводу ее визита на Тайвань из-за ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах.