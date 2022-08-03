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Политика3 августа 2022 5:53

Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань стремлением США доказать всем свою вседозволенность

Глава МИД РФ подчеркнул, что он не видит иного резона
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся, несмотря на протесты Китая.

"Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и свою вседозволенность, - констатировал Лавров. - Иного не вижу резона, создавать такое раздражение. Прекрасно зная, что это значит для Китая".

Как ранее писал сайт KP.RU, Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс был вызван 2 августа в МИД Китая. Об этом говорится в заявлении МИД Китая. Отмечается, что послу выражен протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, Нэнси Пелоси выразила мнение, что Китай поднял "большую шумиху" по поводу ее визита на Тайвань из-за ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах.