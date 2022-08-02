МИД Китая вызвал посла США и выразил протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс был вызван 2 августа в МИД Китая, говорится в заявлении МИД Китая.

Отмечается, что послу выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

- Заместитель главы МИД КНР Се Фэн был уполномочен в срочном порядке вызвать посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в китайском ведомстве уверены, что Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию.

Ранее сайт KP.RU писал, что самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года. А незадолго до этого Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.