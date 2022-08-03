В Херсонской области отразили ракетную атаку украинской армии Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в среду, 3 августа, заявил, что минувшей ночью украинская армия обстреляла регион, отметив, что ракетная атака была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Атаки отражены, в Херсонской области все спокойно. РФ полностью защищает Херсонскую область от посягательств нацистов», - приводит ТАСС слова замглавы администрации региона, который отметил, что благодаря силам противовоздушной обороны ни один снаряд не упал в Херсонской области.

Напомним, в конце июля Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели поражение. Как писал сайт KP.RU, по его словам, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении данного региона для того, чтобы выпросить больше денег у западных стран.