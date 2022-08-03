Bloomberg: Китай призвал авиакомпании избегать полетов вокруг Тайваня

Китай проведет учения в нескольких зонах вокруг Тайваня
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Пекин предупредил авиакомпании о том, что следует избегать полетов вокруг Тайваня в связи с проведением военных учений рядом с территорией острова. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные авиаперевозчиков.
В сообщении отмечается, что ограничения действуют с 7:00 по московскому времени 4 августа до 7:00 (мск) 7 августа. Также обозначены шесть "опасных зон" рядом с Тайванем, в которых проводятся учения.
Как ранее писал сайт kp.ru, армия Китая во вторник 2 августа начала военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Речь идет о совместных военно-воздушных и военно-морских мероприятиях.
Сообщается, что серия военных операций и учений будет проведена северной, юго-восточной и юго-западной акваториях.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня Пекин может устроить полную блокаду острова. По мнению Леонкова, у Китая есть готовый военный потенциал как для морской, так и для воздушной блокады Тайваня.