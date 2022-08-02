Китайская армия начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня

Китай начал военные учения в трех акваториях у берегов Тайваня. Фото: REUTERS

Армия Китая во вторник 2 августа начала военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщает центральное телевидение Китая CCTV.

Сообщается, что серия военных операций и учений будет проведена северной, юго-восточной и юго-западной акваториях. Речь идет о совместных военно-воздушных и военно-морских учениях, уточнил Ши И.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня Пекин может устроить полную блокаду острова. По мнению Леонкова, у Китая есть готовый военный потенциал как для морской, так и для воздушной блокады Китая.

МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник 2 августа и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

Напомним, самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года.

Ранее Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.