Пелоси анонсировала заключение торгового соглашения США и Тайваня

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

США и Тайвань в скором времени могут заключить торговое соглашение. Об этом рассказала журналистам спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на брифинге в среду, 3 августа 2022 года.

"Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро", - уточнила политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, Нэнси Пелоси выразила мнение, что Китай поднял "большую шумиху" по поводу ее визита на Тайвань из-за ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах.

Напомним, Пекин предупредил авиакомпании о том, что следует избегать полетов вокруг Тайваня в связи с проведением военных учений рядом с территорией острова. В сообщении также обозначены шесть "опасных зон" рядом с Тайванем, в которых проводятся учения.