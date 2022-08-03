Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и рассказал о соучастниках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка» и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб по делу на 21 миллион рублей, а также дал показания против других соучастников. На этом фоне было принято решение об изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

«В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения», - приводит РИА Новости слова следователя, сказанные в зале Тверского суда Москвы.

Напомним, следователи заявляли, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».