Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 августа 2022 9:14

Российские военные уничтожили базу под Львовом с западным вооружением

Оружие и боеприпасы поступили на Украину из Польши
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удары по украинской базе нанесены ракетами воздушного базирования

Удары по украинской базе нанесены ракетами воздушного базирования

Фото: Александр КОЦ

Российская авиация нанесла удары высокоточными ракетами большой дальности по украинской базе в Львовской области, куда поступили из Польши западные боеприпасы и вооружение.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в среду, 3 августа 2022 года.

В результате база в районе населенного пункта Радехов вместе с хранившимся в ней оружием уничтожена.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал иностранным корреспондентам, что Киев и Варшава проводят совместные операции. По его словам, порядка 90% военной помощи Украина получает именно от Польши.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что заявление украинского генерала о согласовании целей для ударов РСЗО Himars с Вашингтоном подтверждает прямое участие США в обстрелах мирных жителей из этого вооружения.