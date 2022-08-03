Российские военные уничтожили базу под Львовом с западным вооружением

Удары по украинской базе нанесены ракетами воздушного базирования Фото: Александр КОЦ

Российская авиация нанесла удары высокоточными ракетами большой дальности по украинской базе в Львовской области, куда поступили из Польши западные боеприпасы и вооружение.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в среду, 3 августа 2022 года.

В результате база в районе населенного пункта Радехов вместе с хранившимся в ней оружием уничтожена.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал иностранным корреспондентам, что Киев и Варшава проводят совместные операции. По его словам, порядка 90% военной помощи Украина получает именно от Польши.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что заявление украинского генерала о согласовании целей для ударов РСЗО Himars с Вашингтоном подтверждает прямое участие США в обстрелах мирных жителей из этого вооружения.