Инспекторы в Стамбуле завершили досмотр первого судна с украинским зерном Фото: REUTERS

Инспекторы Совместного координационного центра в Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза с зерном, прибывшего с Украины.

Досмотр длился около часа, в инспекции приняли участие представители Турции, России, Украины и Организации объединенных наций.

Напомним, накануне судно Razoni с украинским зерном, ранее покинувшее порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направилось на досмотр в Стамбул. Сухогруз доставит зерно в Ливию.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.