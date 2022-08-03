Ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест заменили на подписку о невыезде

Следователь смягчил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», - приводит издание слова собеседника агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее следователь Министерства внутренних дел РФ запросил у Тверского суда Москвы напротив продлить срок домашнего ареста ректору РАНХиГС до 7 ноября текущего года.

Напомним, Владимир Мау, согласно решению суда, должен находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до воскресенья, 7 августа. Ректору вуза вменяется нанесение ущерба в 21 миллион рублей путем фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС. Подсудимый обвинения отверг.