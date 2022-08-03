Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы незаконный вывоз зерна

Украина заочно арестовала три российских судна и одно сирийское. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский суд наложил заочный арест на три российских судна и одно сирийское. Об этом в среду 3 августа сообщает в официальном Telegram-канале Госпогранслужба Украины.

В ведомстве сообщили, что речь идет о российских судах «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев» и о сирийском судне Finikia. По утверждению украинской Госпогранслужбы, эти суда в течение некоторого времени якобы незаконно вывозили украинское зерно через закрытые порты Крыма.

«Украинский суд заочно наложил арест на указанные суда». – говорится в сообщении ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейками заявления о том, что Россия якобы незаконно вывозит украинское зерно через крымские порты.

Напомним, первый сухогруз с украинским зерном, который отправился из Одессы в рамках стамбульской зерновой сделки, прибыл в Стамбул во вторник 2 августа.

Ранее Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.