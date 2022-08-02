Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию 2 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое судно с украинским зерном, вышедшее из Одессы в рамках стамбульской зерновой сделки, прибыло в Турцию. Об этом сообщило во вторник 2 августа Министерство обороны Турции.

«Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте», - сообщается в Twitter турецкого оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что осмотр судна совместной наблюдательной группой начнется утром в среду 3 августа.

Напомним, 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с грузом зерна в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой инициативы. Сухогруз «Разони» под флагом Съерра-Леоне с грузом кукурузы вышел из Одессы в 9.20 по московскому времени.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал отправку первого судна с украинским зерном и заявил, что в рамках продовольственной программы ООН закупит и вывезет с Украины 30 тысяч тонн пшеницы.

Ранее министр инфраструктуры Украины сообщил, что еще 16 кораблей ждут вывоза зерна в портах страны.