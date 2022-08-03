«Газпром» назвал невозможной поставку турбины для «Северного потока» из-за санкций Запада Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Канады, Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину Siemens для работы трубопровода «Северный поток», заявил российский холдинг «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – сказано в заявлении в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось, что турбина компании Siemens, которая необходима для полноценной работы «Северного потока», застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения с российской стороны.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину для «Северного потока». Как заявил глава германского правительства, данная турбина готова к эксплуатации. По его словам, со стороны ФРГ «нет причин», по которым турбина для «Северного потока» не могла бы быть отправлена в Россию.