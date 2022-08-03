Мосгорсуд объявил в розыск осужденного на 10 лет колонии за взятку в 3 млрд рублей депутата Белоусова

Московский суд постановил объявить в розыск осужденного за трехмиллиардную взятку депутата Госдумы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд города Москвы объявил в розыск депутата Государственной думы Вадима Белоусова. Соответствующее постановление вынесено судом в среду 3 августа после того, как Белоусов, признанный виновным в получении взятки в сумме более 3 миллиардов рублей, не явился на оглашение приговора.

«Московский городской суд 03 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осуждённого Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, Белоусов не пришел в суд на оглашение приговора по делу о получении взятки более чем на три миллиарда рублей, где он проходил обвиняемым. Депутата приговорили к 10 годам лишения свободы строго режима и должны были взять под стражу в зале суда после оглашения приговора. Депутат не явился в суд, сославшись на занятость.

Вадим Белоусов признан виновным в получении «самой большой взятки в России» в размере 3,35 млн рублей. В доход государства обращены принадлежащие Белоусову и его теще и подельнице Бутаковой банковские счета, 78 квартир, земельные участки и нежилые помещения.