Кулеба заявил об отказе Международного уголовного суда квалифицировать российскую спецоперацию как «агрессию»

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Международный уголовный суд отказывается считать действия России в ходе спецоперации на Украине "агрессией". Фото: REUTERS

Международный уголовный суд не может квалифицировать действия России в отношении Украины в ходе специальной военной операции как «агрессию». Об этом заявил в среду 3 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что в уставе МУС предусмотрено рассмотрение уголовных дел по факту агрессии.

«Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», - цитирует главу украинского МИД РИА Новости.

Ранее прокурор Карим Хан сообщил, что Международный уголовный суд намерен расследовать ситуацию на Украине.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Международный суд ООН иск против России. Киев требовал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида.

В марте Международный суд ООН потребовал от России остановить спецоперацию на Украине. Председатель суда призвала воздержаться от действий, усугубляющих конфликт.