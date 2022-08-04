Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Сенат Конгресса США утвердил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, пишет ТАСС. Документ набрал достаточно количество голосов.

За вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс проголосовали более 20 стран.

Ратификацию документа, который ранее принял сенат, должен произвести президент США Джо Байден. Далее постановление о вступлении Финляндии и Швеции в альянс будет передано непосредственно в НАТО.

Ранее профессор и доктор политических наук Александр Гусев объяснил, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.