КНДР в ООН: никто не имеет права обвинять Пхеньян из-за обладания ядерным оружием

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Постпредство Северной Кореи при ООН сообщило, что ни у кого нет права обвинять КНДР в вопросе обладания государства ядерным оружием. В заявлении отмечается, что это право Пхеньяна на самооборону, а Северная Корея не входит в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет ТАСС.

В Пхеньяне напомнили, что КНДР давно, воспользовавшись законной процедурой, вышла из договора ДНЯО. Именно поэтому сегодня ни у кого нет права обвинять Северную Корею в том, что у нее имеется ядерное вооружение, - напомнили представители КНДР в ходе обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке.

Ранее представители Белоруссии заявили, что их страна продолжит сохранять безъядерный статус, подчеркнув, что это осознанное решение правительства республики.

Владимир Путин на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что что в ядерной войне не может быть победителей. Он добавил, Россия полностью исполнила свои обязательства в рамках двустороннего соглашения с США о сокращении и ограничении ядерного оружия.