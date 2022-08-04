Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире3 августа 2022 23:53

Шведский телеканал SVT принес извинения за "неправильный" сюжет о жителях Херсона

Телеканал извинился за сюжет о радостных херсонцах, получивших российский паспорт
Мария САЛЬНИКОВА

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шведский телеканал SVT принес свои извинения зрителям за репортаж, в котором показал плачущих от радости жителях Херсона, получивших российские паспорта, пишет Dagens Media.

Сюжет вышел в эфир 28 июля. На кадрах жители Херсона плачут от радости, когда им вручают паспорта РФ, а также под национальный гимн присягают на верность России.

Однако зрители телеканала посчитали подобный репортаж "пропагандой". В Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции поступило 47 жалоб.

Напомним, что в Херсонской области с 19 июля работает новый центр занятости. В первый же день он принял около ста человек.

Также на территориях Херсонской и Запорожской областей начали свою работу российские полицейские участки. Временные управления МВД РФ уже приступили к охране общественного порядка на освобожденных территориях.