Шведский телеканал SVT принес извинения за "неправильный" сюжет о жителях Херсона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шведский телеканал SVT принес свои извинения зрителям за репортаж, в котором показал плачущих от радости жителях Херсона, получивших российские паспорта, пишет Dagens Media.

Сюжет вышел в эфир 28 июля. На кадрах жители Херсона плачут от радости, когда им вручают паспорта РФ, а также под национальный гимн присягают на верность России.

Однако зрители телеканала посчитали подобный репортаж "пропагандой". В Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции поступило 47 жалоб.

Напомним, что в Херсонской области с 19 июля работает новый центр занятости. В первый же день он принял около ста человек.

Также на территориях Херсонской и Запорожской областей начали свою работу российские полицейские участки. Временные управления МВД РФ уже приступили к охране общественного порядка на освобожденных территориях.