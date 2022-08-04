Представитель МИД РФ рассказал в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты Фото: REUTERS

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны.

"Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС", - сказал он, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

По словам дипломата, Россия информировала об этом МАГАТЭ.

Как ранее писал сайт KP.ru, администрации Запорожской области заявили, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Энергодаре. Член главного совета ВГА региона заявил, что «три дрона-камикадзе» украинских военнослужащих нанесли удар по территории, уточнив, что предварительно, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.