Amnesty International: ВСУ нарушают международное право, размещая технику на территории школ и в больницах Фото: REUTERS

В докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права. Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населённых районах", — сказал генсекретарь организации Аньес Каламар.

В докладе отмечается, что таким образом украинские военные нарушают международное гуманитарное право.

Ранее жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.