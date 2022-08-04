Риск-менеджер Манжос не исключает резкого изменения курса рубля

Курс рубля может резко измениться под действием непредсказуемых факторов Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс рубля на сегодня относительно стабилен, но он может резко измениться под действием факторов, которые практически невозможно предсказать. Соответствующее мнение выразил старший риск-менеджер “Алго Капитал” Виталий Манжос. Его слова приводит агентство "Прайм".

"Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь", - признал эксперт.

По его прогнозу, курс российской валюты в августе будет удерживаться в рамках 50-65 рублей за доллар. Однако Манжос не исключает и резких изменений котировок в результате новых антироссийских санкций, запрета на биржевые торги валютой или других не поддающихся прогнозу факторов.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, кто в конце лета 2022 года факторы, которые способствуют укреплению рубля, в августе могут начать ослабевать. По его оценке, в связи с этим можно допустить, что доллар и евро начнут расти в цене. А в августе американская валюта и вовсе может достичь 65-67 рублей.

Напомним, к концу июля российская валюта начала сдавать свои позиции и уступать доллару. Эксперты полагают, что в августе тенденция сохранится. Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал, какой курс ждать осенью 2022 года.