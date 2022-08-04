Дочь Малинина и Зарубиной готовится к свадьбе с фермером из США

Ольга Зарубина Фото: Кадр видео

Дочь певицы Ольги Зарубиной от брака с музыкантом Александром Малининым готовится к свадьбе с американским фермером. Об этом Ольга Зарубина рассказала изданию Prozvezd.

"Мне очень нравится их пара. Они – одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец, - уточнила Зарубина. - Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой".

По ее словам, пара познакомилась в одном из американских казино. Они общались всю ночь, после чего фермер пообещал обязательно вернуться за ней. Через некоторое время он пригласил девушку в гости и даже перевел ей тысячу долларов на дорогу.

Сейчас возлюбленные живут в горной местности, где у мужчины находится собственная ферма. Там он разводит баранов.

Как ранее писал сайт KP.RU, продюсер Сергей Лавров высказался о популярности певца Валерия Меладзе. Эксперт считает, что артисту не нужно беспокоиться о финансах, поскольку публика не оставит его без денег.

Напомним, мужу латышской певицы Лаймы Вайкуле пришлось оправдываться за оскорбившую россиян выходку артистки, которая 31 июля в Латвии вышла на сцену, демонстративно растянув флаг Украины.