ОДКБ призвала стороны конфликта в Карабахе не применять силу

Станислав Зась
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обратился к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом отказаться от применения силы. Заявление генсека опубликовано на сайте ОДКБ.
"В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе и приведших к человеческим жертвам", - подчеркнул Зась.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал стороны конфликта использовать дипломатические методы для урегулирования разногласий.
Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.
Также в министерстве уточнили, что российские миротворцы ведут в круглосуточном режиме контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.