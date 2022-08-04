ОДКБ призвала стороны конфликта в Карабахе не применять силу

Станислав Зась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обратился к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом отказаться от применения силы. Заявление генсека опубликовано на сайте ОДКБ.

"В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе и приведших к человеческим жертвам", - подчеркнул Зась.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал стороны конфликта использовать дипломатические методы для урегулирования разногласий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Также в министерстве уточнили, что российские миротворцы ведут в круглосуточном режиме контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.