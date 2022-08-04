Три бригады ВСУ оставили позиции из-за больших потерь под Донецком Фото: REUTERS

Три бригады Вооруженных сил Украины утратили боеспособность и оставили свои позиции в результате наступления союзных сил России, Донецкой и Луганской народной республик, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Напомним, ранее Минобороны России заявило об утрате боеспособности батальона 60-й пехотной бригады ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, российские войска ликвидировали до 400 украинских военных в Константиновке Донецкой области.