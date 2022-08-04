Кремль выразил обеспокоенность обострением в Нагорном Карабахе

Кремль призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе выполнять трехсторонние соглашения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле обеспокоены обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывают стороны к сдержанности и выполнению трехсторонних соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Мы призываем стороны к сдержанности, а главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, тесные контакты с Арменией на разных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана по поводу деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Тем временем Организация договора о коллективной безопасности обратиласс к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом отказаться от применения силы.