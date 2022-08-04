Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая.

По его данным, учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Как ранее сообщалось, они продлятся до 7 августа 2022 года.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня Пекин может устроить полную блокаду острова. По мнению Леонкова, у Китая есть готовый военный потенциал как для морской, так и для воздушной блокады Китая.

МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник 2 августа и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

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