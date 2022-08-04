В Газпроме заявили, что ситуация с турбиной для «Северного потока» может быть решена только снятием санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация «Газпром» заявила, что действующие на сегодняшний день санкции в отношении России препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Северный поток».

«Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Газпрома».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину Siemens для «Северного потока», заявив, что данная турбина готова к эксплуатации. По его словам, с немецкой стороны «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию. Позже «Газпром» выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции Канады, Европейского союза и Британии, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину.