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Политика4 августа 2022 17:01

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований Карабаха

Еще 14 карабахских бойцов были ранены
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований Карабаха

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований Карабаха

Фото: Александр КОЦ

В Нагорном Карабахе в ходе обстрела со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований непризнанной республики, сообщает Министерство обороны России.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено 14 представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы совместно с армянской и азербайджанской сторонами урегулировали инциденты, не допустив нарушений линии соприкосновения сторон.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Между тем Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.