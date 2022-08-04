При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований Карабаха Фото: Александр КОЦ

В Нагорном Карабахе в ходе обстрела со стороны Азербайджана погибли двое бойцов вооруженных формирований непризнанной республики, сообщает Министерство обороны России.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено 14 представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы совместно с армянской и азербайджанской сторонами урегулировали инциденты, не допустив нарушений линии соприкосновения сторон.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Между тем Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.