Северная Македония секретно передает Украине четыре штурмовика Су-25 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Македония секретно передает Украине четыре штурмовика Су-25, купленных у Киева в 2001 году. Как сообщает портал МКД, с 2004 года самолеты не летали и были подготовлены к продаже.

Минобороны Северной Македонии сообщило, что точные детали данного решения будут выведены из-под грифа «секретно» и обнародованы позже.

«До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии», — рассказали в военном ведомстве, при этом не подтвердив и не опровергнув информацию о передаче штурмовиков Украине.

Ранее Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые были получены балканской республикой от России в 2000 году в качестве помощи в борьбе с «Освободительной национальной армией». Речь идет о танках третьего поколения, которые состояли в подразделении, подлежащем расформированию. Количество переданных Украине танков не уточняется.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.