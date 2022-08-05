Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее число точек земного шара бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И в пятницу, 5 августа 2022 года.

По словам Лаврова, "американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности" и демонстрируют вседозволенность, что подтверждается их действиями как на Украине, так и с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Так, сначала Вашингтон сделал из Киева угрозу России и "игнорировал расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское", а затем он одобрил провокационный визит Пелоси на Тайвань.

"Они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя", - заключил Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся, несмотря на протесты Китая.

"Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и свою вседозволенность, - констатировал Лавров. - Иного не вижу резона, создавать такое раздражение. Прекрасно зная, что это значит для Китая".

Напомним, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что глава Сергей Лавров направляется в Азию не с провокацией, как Нэнси Пелоси на Тайвань, а для сотрудничества.