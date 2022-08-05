Welt: торговля между Россией и Германией растет вопреки санкциям

Торговля России и Германии растет вопреки санкциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на антироссийские санкции в финансовом выражении объем торговли России и Германии продолжает расти. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

В качестве аргумента приводятся данные статистики, согласно которым в июне ФРГ заплатила России за голубое топливо 3,5 млрд евро. Это на 39% больше, чем в июне прошлого года, и на 5% выше, чем в мае 2022 года.

Обозреватель издания Олаф Герсеманн выразил мнение, что получаемые Россией от ФРГ средства "математически" покрывают большую часть военных расходов на проведение специальной военной операции на Украине.

"Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи, - утверждает журналист. - Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет. Политик добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

Напомним, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить население и немецкие компании голубым топливом.

По его словам, если не пойти на эту меру, то может усугубиться энергетический кризис, а жители Германии начнут задаваться вопросом, почему у них дефицит газа, в то время как "Северный поток – 2" простаивает по решению немецких властей.