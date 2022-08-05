МИД Китая назвал США угрозой для мира и безопасности

МИД Китая заявил, что США подрывают стратегическую стабильность и безопасность по всему миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты как ядерная сверхдержава представляет угрозу для международного мира и безопасности, заявил заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как ядерная сверхдержава США обладают огромными ядерными арсеналами, которые по-прежнему являются угрозой для международного мира и безопасности", - констатировал Тунбин.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнили, что Вашингтон не ратифицировал ни одного договора о зонах, свободных от ядерного оружия, при этом размещая свои ракетные системы как в Азии, так и в Европе.

"Существуют наземные системы перехвата, которые подрывают стратегическую стабильность и безопасность по всему миру", - добавил Тунбин.

Напомним, на обзорной конференции ДНЯО генеральный директор Департамента контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цонг заявил, что Вашингтон нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая оружие массового поражения неядерным державам.

Фу Цонг обратил внимание на главные договоренности стран-подписантов ДНЯО, которые говорят о том, что "ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны - не принимать у себя подобное вооружение".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее число точек земного шара бесперспективны.

По словам Лаврова, "американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности" и демонстрируют вседозволенность, что подтверждается их действиями как на Украине, так и с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.