Доктор Павлова рассказала о вреде арбузной диеты

Арбузная диета не поможет похудеть, утверждает доктор Павлова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбузная диета не только не приведет к снижению веса, но и может нанести вред здоровью человека. Об этом сообщила в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова.

"Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы не сьели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой, - уточнила Пвалова. - По одной простой причине - вы поели неполноценно".

Врач напомнила, что питание должно состоять не только из углеводов, но также из жиров и белков. Арбузы богаты полезной для пищеварения клетчаткой, минералами и витаминами, но не могут удовлетворить потребности организма в жирах и белках.

"Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила - это наша молодость, - констатировала доктор Павлова. - И самый важный орган в теле человека - сердце - тоже мышца. Не надо его ослаблять".

По ее словам, арбузы можно использовать исключительно в качестве десерта после основного приема пищи, а не наоборот.

Как ранее писал сайт KP.RU, нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова рассказала, что алкоголь и табак задерживают воду в организме, повышают аппетит и ухудшают обмен веществ. Специалист также предостерегла от слишком радикальных диет, таких как голодание на воде, рацион из кефира и яблок или питание один раз в день.

Напомним, косметолог Анна Теребинская рассказала, почему некоторым не удается избавиться от лишних килограммов. По словам эксперта, первая причина неудач при похудении – это малоподвижный образ жизни. Вес никуда не уйдет, если расход калорий будет меньше их потребления.

Вторая причина – это переедание. Такое бывает, когда человек находится в состоянии стресса. Еще один фактор – нарушение в работе эндокринной системы.