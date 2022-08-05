Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 августа 2022 9:06

Доктор Павлова рассказала о вреде арбузной диеты

Доктор Павлова предупредила, что арбузная диета не поможет похудеть
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Арбузная диета не поможет похудеть, утверждает доктор Павлова

Арбузная диета не поможет похудеть, утверждает доктор Павлова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбузная диета не только не приведет к снижению веса, но и может нанести вред здоровью человека. Об этом сообщила в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова.

"Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы не сьели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой, - уточнила Пвалова. - По одной простой причине - вы поели неполноценно".

Врач напомнила, что питание должно состоять не только из углеводов, но также из жиров и белков. Арбузы богаты полезной для пищеварения клетчаткой, минералами и витаминами, но не могут удовлетворить потребности организма в жирах и белках.

"Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила - это наша молодость, - констатировала доктор Павлова. - И самый важный орган в теле человека - сердце - тоже мышца. Не надо его ослаблять".

По ее словам, арбузы можно использовать исключительно в качестве десерта после основного приема пищи, а не наоборот.

Как ранее писал сайт KP.RU, нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова рассказала, что алкоголь и табак задерживают воду в организме, повышают аппетит и ухудшают обмен веществ. Специалист также предостерегла от слишком радикальных диет, таких как голодание на воде, рацион из кефира и яблок или питание один раз в день.

Напомним, косметолог Анна Теребинская рассказала, почему некоторым не удается избавиться от лишних килограммов. По словам эксперта, первая причина неудач при похудении – это малоподвижный образ жизни. Вес никуда не уйдет, если расход калорий будет меньше их потребления.

Вторая причина – это переедание. Такое бывает, когда человек находится в состоянии стресса. Еще один фактор – нарушение в работе эндокринной системы.