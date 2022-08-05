Блинкен назвал "вопиюще провокационной" реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал негативную оценку реакции Китая на визит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Его слова приводит агентство Reuters.

Блинкен заявил, что организованные Китаем военные учения рядом с островом носят "вопиюще провокационный" характер и ведут к "эскалации напряженности".

"Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - подчеркнул Госсекретарь США.

Блинкен обратил внимание, что Минобороны Соединенных Штатов приняло решение оставить в регионе авианосец "Рональд Рейган", чтобы "наблюдать за ситуацией".

Как ранее писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Предположительно, они продлятся до 7 августа 2022 года.

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что, осуществляя военные учения возле Тайваня, Китай не ставит целью начало проведения боевой операции. Задача Китая, в том числе, показать Тайваню, что любые надежды на победу в военном противостоянии, тщетны, считает специалист.