Еврокомиссия заявила, что санкции ЕС не ограничивают отправку турбины для "Северного потока" в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции Европейского Союза никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Такое заявление сделали в Еврокомиссии.

«Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию, все остальное - это просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в ЕС», - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в пятницу, 5 августа.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину Siemens для «Северного потока», указав на то, что данная турбина готова к эксплуатации. Как сказал глава немецкого правительства, со стороны Германии «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.

Позже «Газпром» выступил с заявлением о том, что антироссийские санкции Европейского союза, а также Канады и Великобритании, не позволяют поставить турбину.