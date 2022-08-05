Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились более четырех часов

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи длилась более четырех часов Фото: REUTERS

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана, которые длились более четырех часов.

Напомним, переговоры российского и турецкого президентов проходили в узком составе в Сочи в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

Как писал сайт KP.RU, в начале встречи российский лидер назвал трубопровод «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, подчеркнув, что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре за то, что газопровод работает «исправно, ритмично, без всяких сбоев».

Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками украинского зерна и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Турецкий лидер в свою очередь заявил, что предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества России и Турции.