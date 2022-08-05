Папа Римский и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ провели встречу в Ватикане Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск принял в Ватикане в Апостольском дворце главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.

Они обсудили многочисленные вопросы на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте политических процессов в мире, и обменялись памятными подарками, сообщается на сайте ОВЦС.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие "справедливая война" в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.

Как ранее писал сайт kp.ru, папа Римский Франциск хочет посетить Москву и Киев. Возможное посещение столиц России и Украины произойдет не раньше августа. "Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - уточнил понтифик.