Глава украинского офиса Amnesty International уволилась из-за доклада о военных преступлениях ВСУ Фото: Shutterstock

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась из-за несогласия с публикацией Amnesty International доклада о размещении украинской армией вооружений в жилых кварталах.

«Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет», — написала она в социальных сетях

Напомним, в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права. Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с осуждением данного доклада.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.