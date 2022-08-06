Минюст США сообщил, что россиянин Винник впервые предстал перед американским судом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское Министерство юстиции заявило, что россиянин Александр Винник, экстрадированный из Греции в Соединённые Штаты, впервые предстал перед федеральным судом в США в Сан-Франциско.

«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США... чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше $4 млрд криминальных доходов», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.

В Минюсте также выразили благодарность Греции за сотрудничество в «переводе подзащитного в США».

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов при помощи биржи криптовалют. В апреле прошлого года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства о помощи, а также возобновив свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать.

Также ранее KP.RU писал, что мать Винника встретилась с ним впервые после ареста.